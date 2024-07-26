نتنياهو وماسك يبحثان فرص التعاون التكنولوجي وتحديات الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في العاصمة واشنطن، وناقشا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد.

وجاء هذا اللقاء بعد الخطاب المثير للجدل الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي أول أمس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تمت "مناقشة فرص التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

يشار إلى أن لرجل الأعمال الأمريكي ماسك حضورا بشكل أو بآخر على ساحة الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أشهر وزار أواخر نوفمبر الماضي مستوطنة في غلاف غزة واتفق خلالها على عدم تفعيل خدمات "ستارلينك" في غزة دون موافقة إسرائيل.

وأيضا زار نتنياهو ولاية كاليفورنيا في سبتمبر العام الماضي وبحث مع ماسك "التقنيات ومعاداة السامية والذكاء الصناعي".

وأعلن نتنياهو حينها صراحة عزمه التحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "حول كيفية تسخير الفرص والتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي لصالح الحضارة".



الجدير بالذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر رديفا أساسيا للجيش الإسرائيلي ويستخدمها بصورة واسعة في حربه المستمرة على قطاع غزة في تحليل البيانات والوصول إلى قرارات عسكرية وضرب الأهداف حسب ما صرحت به تل أبيب في أوقات سابقة