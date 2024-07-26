الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات وينمو 2.8% في الربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 يوليو 2024 11:08 صباحاً - وكالات _ سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بنموه 2 بالمئة فقط.

وتأتي هذه التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الأمريكي ، التي أصدرتها وزارة التجارة اليوم الخميس، مقارنة مع نمو بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.