وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 يوليو 2024 12:14 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.

وأشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.