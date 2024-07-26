نشكركم على متابعتكم خبر “مياه وكهرباء الإمارات” تصدر طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، اليوم عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع مستقل لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات في أبوظبي، لتوفير حوالي 800 ميجاوات/ ساعة من قدرات التخزين.

وبحسب “وام”، أوضحت الشركة في بيان اليوم، أن من المقرر استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024، وسيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أبريل 2024، حيث قدمت 93 شركة وائتلافا طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 27شركة وائتلافا منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مرونة واستقرار شبكة الطاقة في أبوظبي، على نحو يسهم في تحقيق الإدارة الفعالة لذروة الطلب وكميات الإنتاج المتزايدة من الطاقة المتجددة، حيث تقوم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بتوفير خدمات إضافية مثل تنظيم الاستجابة للتردد وتنظيم الجهد الكهربائي، والإسهام بشكل رئيسي في دعم استراتيجية الشركة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.5 جيجاوات بحلول 2030.

وسيؤدي هذا النمو المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة إلى تحقيق خفض كبير في كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء الخاصة بشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى حوالي 190 كجم / ميجاوات في الساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم / ميجاوات في الساعة عام 2019.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “بينما نعمل على تطوير بنية تحتية مستقبلية للطاقة في دولة الإمارات، يمثل المشروع علامة بارزة في الجهود الإستراتيجية التي تبذلها الشركة لتعزيز مرونة وكفاءة شبكة الكهرباء، وسوف تسهم تقنية بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق في تسريع دمج الكميات المتزايدة من الطاقة المتجددة المولدة من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام، وتمكيننا من تشغيل وإدارة الطلب في أوقات الذروة بشكل أكثر كفاءة”.

وأضاف: “يقوم هذا المشروع بدور رئيسي في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في قيادة مساعي التحول العالمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي. إننا نتطلع إلى التعاون مع أفضل الشركاء في تحقيق هذه الرؤية، وتعزيز قطاع طاقة مستدام”.