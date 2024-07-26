نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد..هيفاء وهبي تستعد لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة هيفاء وهبي أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، رفقة المطرب آدم، المقرر أن يقام يوم 17 أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول.



ونشرت هيفاء وهبي برومو الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: رح أكون معكم في إسطنبول يوم 17 أغسطس، من النجم آدم، في أجمل حفلات الصيف في انتظاركم.

ومن المقرر أن تقدم هيفاء خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها الشهيرة، مثل: ست البنات، وغيرها من الأغاني الشهيرة لها.

وكانت هيفاء وهبي أعلنت مؤخرًا عن إحياء حفلا جديدا ضمن حفلات مهرجان موازين في دولة المغرب، واستقبلها المعجبون بعد وصولها إلى المغرب بالطبل والرقص والورود وقدموا لها اللبن كنوع من أنواع الترحاب بها، ومن المقرر أن تقدم هيفاء باقة من أغانيها التي تعجب الجمهور.



آخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر آخر أعمال هيفاء وهبي أغنية يا نحلة وهي أغنية من كلمات: مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وتصوير محمد يوسف.