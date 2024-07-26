نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... سيلين ديون تتصدر تريند مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة العالمية سيلين ديون تريند مؤشرات بحث جوجل، عقب انتشار أنباء حول تحضيرها لإحياء افتتاح الأوليمبياد 2024، غدًا الجمعة.



بعد فترة مرض صعبة مرت بها خلال الأيام الماضية، وسيقام خارج الملعب لأول مرة في التاريخ، ويجمع الحفل 3500 ممثل وراقص وعازف موسيقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحيي فيها سيلين ديون حفل افتتاح الأوليمبياد، فقد أحيته من قبل في عام 1996، حين أقيم في أتلانتا في الولايات المتحدة.



وفي سياق منفصل، شاركت المغنية سيلين ديون، جمهورها بمقطع فيديو من فيلم وثائقى جديد يتحدث عن معاناتها بعد إصابتها بمرض متلازمة الشخص المتيبس، وتحكى سيلين ديون، خلال هذا الفيلم عن معاناتها من هذا المرض وأعراضه.

تعرف على أعراض متلازمة الشخص المتيبس

كما تعاني سيلين ديون من أعراض متلازمة الشخص المتصلب منذ 17 عامًا، وأوضح الفيلم نظرة عن قرب على التأثيرات الأكثر خطورة لأمراض المناعة الذاتية والعصبية، والتي تسبب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة.

وخلال الفيديو، تقوم ديون بجلسة علاج طبيعي بعد وقت قصير من رؤيتها وهي تسجل أغنية جديدة بعنوان "Love Again"، حيث تقوم بعمل علاج طبيعى لتحسين صحتها وتستطيع أن تؤدي عملها مرة أخرى.