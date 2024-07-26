نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... يسرا تتصدر تريند مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم النجمة يسرا تريند محركات بحث جوجل، عقب غنائها أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "نغزة"، برفقة كلا من الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد في برنامج بيت السعد.

تفاصيل أغنية نغزة

وأغنية نغزة، لـ أحمد سعد ويسرا، من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وعمرو الخضري، وتم طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

أحمد سعد يكشف عن موعد طرح أغنية نغزة

وفي وقت سابق، شارك أحمد سعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة، وعلق: استنوا بكرة أغنية نغزة مع النجمة يسرا من برنامج بيت السعد الساعة 7 م على يوتيوب وكل المنصات.

تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ملكة الشاشة يسرا، ربنا يوفقك، الحلقة هتكون نار، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد سعد



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية حظي من السماء، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالتعاون مع النجمة اللبنانية إليسا خلال استضافتها في برنامج بيت السعد.

أغنية حظي من السما، من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال يسرا فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وسوف يتم تحضير جزء الثاني.