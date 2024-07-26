نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين والعراق في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة التانجو في معرفة موعد مباراة الأرجنتين والعراق، حيث يلتقي المنتخبان عصر غد السبت 27-7-2024 في ثاني جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

ويحتضن ملعب "جروباما"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والعراق غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة الأرجنتين ضد العراق في أولمبياد باريس

تبدأ أحداث مباراة الأرجنتين والعراق غدًا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد العراق في أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد أوكرانيا عصر غد السبت، عبر قنواتها.