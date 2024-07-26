نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهام مغني راب شهير باغتصاب فتاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مغني الراب نبيل بوخبزة، المعروف باسم نابس، محاكمة أمام محكمة الجنايات في باريس بناءً على قرار قاضي التحقيق، بتهمة اغتصاب شابة خلال نومها في خريف 2021.

وفي هذا السياق، صرح محامي نابس، نبيل بودي، أن موكله، الذي يمتلك نحو مليون متابع على منصة "إنستغرام"، ينكر بشكل قاطع وبأشد العبارات جميع التهم الموجهة إليه.

وأضاف بودي أنه قدم استئنافًا ضد قرار قاضي التحقيق الصادر في 15 مايو، وفقًا لما ذكرته النيابة العامة.

تعود تفاصيل القضية إلى تقديم شكوى في الأول من أكتوبر 2021. وأوضحت النيابة العامة يوم الأربعاء أن الشابة التي قدمت الشكوى أفادت بأنها قضت مساء اليوم السابق في باريس، ثم تلقت دعوة برفقة مجموعة من صديقاتها للانضمام إلى مغني الراب نابس.

وتابعت النيابة بأن الشابات انتقلن إلى غرفة نابس في أحد الفنادق، حيث غادر أصدقاؤه واحدة تلو الأخرى، لتنام الشابات هناك. وأفادت إحدى الشابات بأنها استيقظت لتجد نفسها في علاقة جنسية دون رضاها.

تُوجه التهم إلى نابس في 23 أكتوبر 2021، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية. وفي 23 فبراير 2024، طلبت النيابة محاكمته، وهو الطلب الذي تبعه القاضي.

بدأ نابس مسيرته الفنية بإصدار ألبومه الأول في عام 2015، واشتهر بشكل كبير بأغنيته "لا كيفانس" La kiffance، التي حققت أكثر من 186 مليون مشاهدة على "يوتيوب". كما لاقت أغنيته "بست لايف" Best life، التي تعاون فيها مع نجم الموسيقى الفرنسية ميتر غيمس، نجاحًا كبيرًا في خريف 2021.