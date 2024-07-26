العالم اليوم - "إيني" تسجل تراجعا أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر "إيني" تسجل تراجعا أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 10:21 صباحاً - قالت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، الجمعة، إن صافي أرباحها المعدل في الربع الثاني تراجع 21 بالمئة على أساس سنوي، لكنه تجاوز توقعات السوق بفضل أداء أقوى من المتوقع في قطاعات الغاز والتنقيب والغاز الطبيعي المسال.

وبلغ صافي الربح المعدل 1.52 مليار يورو (1.65 مليار دولار) في الربع الممتد بين أبريل ويونيو، انخفاضا من 1.94 مليار يورو قبل عام، لكنه أعلى من توقع المحللين البالغ 1.42 مليار يورو.

وخلال الربع الماضي، مضت مجموعة الطاقة قدما في عمليات تخارج، ووقعت صفقة لبيع أصول للتنقيب في ألاسكا وأعلنت عن محادثات حصرية مع شركة الاستثمار كيه.كيه.آر للتخارج من حصة في وحدة الوقود الحيوي إيني لايف.

وبفضل هذه التحركات، قالت إيني إنها تتوقع الآن أن تكون نسبة الرفع المالي، التي تقيس إجمالي الدين نسبة إلى حقوق الملكية، أقل بكثير من 0.2 بحلول نهاية العام، وهو أفضل من توقعاتها السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي في بيان "هذا سيمكننا من تسريع تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.6 مليار يورو وتأكيد تحقيقنا لكل من نمو الأعمال وعائدات للمساهمين".

وذكرت المجموعة التي تسيطر عليها الدولة أيضا إنها تعمل على تحسين إرشادات أرباح التشغيل المعدلة لعام 2024 إلى حوالي 15 مليار يورو.

وفي أبريل، وضعت الشركة توجيها لتحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب بأكثر من 14 مليار يورو هذا العام.