كارمن سليمان تثير الجدل بـ يا حرام معلش

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحدثت المطربة الشابة كارمن سليمان ضجة واسعة بإصدارها أغنية جديدة بعنوان "يا حرام معلش". الأغنية، التي كتبتها الشاعرة منة القيعي وألحنها عزيز الشافعي،توزيع وميكس وماستر توما لاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، إلا أنها أثارت بعض الجدل.

يُعزى نجاح الأغنية إلى الأداء المتميز لكارمن سليمان وأسلوبها الغنائي المتفرد، إذ تتمتع بصوت جذاب وطريقة أداء إحساسية تُضفي على الأغنية طابعًا خاصًا. ومع ذلك، أثارت بعض كلمات الأغنية جدلًا واسعًا بين المستمعين، حول مدى مناسبتها وملاءمتها للذوق العام.

على الرغم من الخلاف الدائر، فإن نجاح "حرام معلش" يؤكد مكانة كارمن سليمان المتميزة على الساحة الغنائية، ويبرز قدرتها على إثارة الاهتمام والنقاش حول أعمالها الفنية.

وجاءت كلمات أغنية "يا حرام معلش" على النحو الآتي:

مسكين مسكين مسكين اللي خسرنا

‎مسكين مسكين هتبوخ من غيرنا

‎ده اللي يدوق من خيرنا

اللي يدوق من خيرنا

صعب يدوق حاجه وراه

‎يا حزين يا حزين

إحنا الليلة ابو رقصة

‎حلوين طعمين ومفيش فينا حاجة ناقصه

‎واحنا اللي معانا رخصه

احنا اللي معانا

رخصة للانبساط وهواه

‎يا حرام يا حرام معلش

ياللي انت محبتناش

‎فاتك حبة دلع

يا جدع معشتهاش

‎الانس واللي منه

وقلوب ماللي بيحنوا

‎كام ضحكة من اللي بيرنوا وبلاوي معدنهاش

‎ابعتهاله.. ابعتهاله اللي مش واخد باله

‎ابعتهاله.. ابعتهاله ياللي مش واخد باله

‎احنا الخلطة السرية عادية ومش عادية

‎فينا حاجة الاهيه رباني كده القبول

‎كل الناس من قعدتنا يحلفوا بلذاذتنا

‎يجوا يقلدوا رقصتنا ندخل في الراس على طول

‎فابعتهاله.. ابعتهاله اللي مش واخد باله

‎ابعتهاله.. ابعتهاله ياللي مش واخد باله

‎يا حرام يا حرام معلش ياللي انت محبتناش

‎فاتك حبة دلع يا جدع معشتهاش

‎الانس واللي منه وقلوب ماللي بيحنو

‎كام ضحكة من اللي بيرنوا وبلاوي معدنهاش

‎ابعتهاله.. ابعتهاله اللي مش واخد باله

‎ابعتهاله.. ابعتهاله ياللي مش واخد باله

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "حبايب قلبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ومن إخراج ساندي.