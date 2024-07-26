العالم اليوم - غارة أميركية تستهدف مواقع ميليشيا موالية لإيران شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 03:24 صباحاً - استهدفت طائرات أميركية بالرشاشات الثقيلة محيط القرى السبعة ضمن مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك، بعد إطلاق صواريخ على القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتعرضت القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور لهجوم صاروخي، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

ودوى انفجار عنيف بالمنطقة، ناجم عن سقوط صاروخ على الأقل في منطقة القاعدة، انطلق من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية، تزامن ذلك، مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023، لـ 131 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.