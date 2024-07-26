هشام ماجد: متخوف من تقديم "البحث عن فضيحة".. واستمتعت بـ "إكس مراتي" ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هشام ماجد عن تفاصيل فيلمه إكس مراتي:' بنحب الفيلم ده واشتغلنا عليه كتير وأتمنى أنه يعجب الناس بإذن الله، شخصيتي دكتور نفسي متزوج من شخصية اسمها سحر وبيدخل حد حياتهم ويبوظها بعد كده.



وتحدث عن التعاون مع الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح:' التعاون مكان ممتع وبحبهم وأنا كنت أساسا بحبهم من قبل ما اشتغل معاهم، بشكركم جدا.



وتابع:' بحب دايما يكون معايا أعمال فنية بإستمرار وممكن أقرا عمل هيتصور بعد سنة، بحب السينما أكتر من الدراما مع أن التليفزيون بيدخل البيوت بسهولة.

كما كشف آخر التطورات لفيلم " البحث عن فضيحة":' الفيلم من أعظم الأفلام ورغم أني خايف إلا أني متحمس جدا لأن إعادة تقديم الأفلام معروف في كل الدول وفي أمريكا علشان كده حابب يكون موجود في مصر، للاسف أنا متواصلتش مع أستاذ عادل إمام لكن مخرج الفيلم موجود ابنه رامي إمام ومنتج الفيلم موجود.

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.