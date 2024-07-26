تعرف علي شروط دخول حفل تامر حسني بمهرجان العلمين.. اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها اليوم الجمعة 26 يوليو، في مهرجان العلمين من نسخته الثانية.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "خليك فولاذي، هرمون السعادة، صعبة، حبتها يا ناس، مليش بعدك، يا أنا يا مفيش".

وكشف موقع "تذكرتي" عن شروط الحفل وجاءت كالتالي:_

_ لا يسمح بالمأكولات والمشروبات.

_ ولا استرداد أو استبدال للتذاكر.

_ولا يسمح بالخروج بعد غلق الأبواب في الميعاد المحدد قبل الحفلة.

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.