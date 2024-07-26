أنغام تكشف موعد ألبومها الجديد "تيجى نسيب"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ المطربة أنغام حملة الترويج عن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "تيجى نسيب"، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أنغام علي صفحتها الشخصية، بوستر ألبومها "تيجى نسيب"، وعلق عليها قائلا: "28.07.2024"، وحددت الساعة السادسة مساء نفس اليوم كتوقيت لإطلاق الألبوم.

أخر أعمال أنغام

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".