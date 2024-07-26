نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة أسود الأطلس عن موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا السبت 27-7-2024 في ثاني جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

ويستضيف ملعب "جوفروا جيشار"، هذه المباراة القوية التي ستجمع بين منتخبي المغرب وأوكرانيا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة المغرب ضد أوكرانيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة المغرب ضد أوكرانيا يوم السبت المقبل، عبر قنواتها.