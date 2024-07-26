نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. عقوبات نارية من رابطة الاندية على الأهلي وبيراميدز وسيد عبد الحفيظ يفتح النار على مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

عقوبات نارية من رابطة الأندية على بيراميدز والأهلي

كشفت رابطة الاندية المصرية عن القرارات الخاصة بالعقوبات الموقعة على الاهلي وبيراميدز في اعقاب المواجهة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية لحساب مباريات الدور الثاني من دوري نايل.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تحويل محمد الشيبي وممدوح عيد ومروان حمدي وزلاكا وكريم حافظ وأحمد زاهر اداري بيراميدز إلي لجنة الانضباط، كما قررت إيقاف الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كما قررت رابطة الأندية تحويل الشيبي وممدوح عيد ومروان حمدي إلى لجنة الانضباط.

وتضمنت عقوبات رابطة الأندية تحويل شكوى بيراميدز ضد كل من إمام عاشور وأعضاء مجلس الأهلي إلى لجنة الانضباط.

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على نجم بيراميدز بتصريحات نارية

هاجم سيد عبدالحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رابطة الأندية لعدم صدور أي قرار ضد مروان حمدي رغم الفيديو المنشور له وهو يسئ لجماهير الأهلي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "هو مروان حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي كده بعد قرارات رابطة الأندية هيلعب ماتش الزمالك عادي؟".

وتابع: "أنا مش هخش في النوايا وايه الأسباب اللي أدت لكدة وأنه يغلط ويشتم جماهيرنا والنادي ويلعب ماتش الزمالك عادي وكأنه محصلش حاجه".

واختتم حديثه: "لكن مينفعش لاعب يكون ليه فيديو شاتم فيها جمهور الأهلي بالالفاظ دي وميحصلش عليه أي قرار وتلاقيه بيلعب في ماتش الزمالك عادي جدا!".

