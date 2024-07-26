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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الأهلي قرر توجيه الشكر للاعب محمود متولي مدافع الفريق بعد نهاية الموسم، واللاعب قد ينضم لصفوف بتروجت.

عاجل.. الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ نجم الفريق في الصيف

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك اجتماع مع محمد الشناوي بعد لقاء المصري أو سيراميكا، في ظل تلقيه عرضا سعوديا، وقد ينضم لصفوف الوحدة، وقراره سوف يحسم مصير محمود الزنفلي من عدمه سواء بالابقاء عليه وشراء عقده رسميا أو رحيله وصرف النظر عن تفعيل بند الشراء".

وأضاف: "الأهلي تحفظ على فكرة احتراف محمد عبدالمنعم في الدوري الايطالي بعد الانباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وجود عرض من نادي بولونيا".

وأشار إلى أن مارسيل كولر يدرس الدفع بـ بيرسي تاو وديانج بشكل أساسي أمام المصري البورسعيدي.

