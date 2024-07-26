نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ثمانية أعوام من المجد".. الأهلي يحتفي بذكرى انضمام علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى انضمامه للأحمر.. احتفلت صفحة النادي الأهلي بذكرى انضمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي معلول، وذلك عقب مرور ثمانية أعوام، على انضمام التونسي إلى صفوف القلعة الحمراء،

"ثمانية أعوام من المجد".. الأهلي يحتفي بذكرى انضمام علي معلول

واحتفل اليوم النادي الأهلي بأنضمام علي معلول، بعدما كان قادمًا من صفوف نادي الصفاقسي التونسي.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي:" ثمانية أعوام من معلول.. ثمانية أعوام من المجد".

وتركت صفقة علي معلول، بصمة في عقول جماهير الفريق، منذ اللحظة الأولى من دخوله صفوف النادي الأهلي، كما أنه أصبح من أهم لاعبي الأحمر ومن أبرز اللاعبين الأساسية والاعتماد عليها من قبل المدير الفني.

وتُوج علي معلول مع النادي الأهلي بـ 17 لقبًا، في جميع البطولات، وأصبح من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي.



وكان من أكثر اللاعبين مشاركة، بنسبة كبيرة في تحقيق بطولات عديدة من الألقاب القارية، وكان من بينهما دوري أبطال إفريقيا.

وشارك علي معلول مع الأهلي، في عددًا كبيرًا من المباريات، وهم 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا، وصنع 83 هدفًا آخر.

