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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي قادر على تعويض محمد عبدالمنعم في حالة احترافه أوروبيًا، مؤكدا بأنه مدافع مميز ويمتلك مقومات جيدة

نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على تعويض رحيل هذا اللاعب

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لديه بالفعل ارتباطات مالية كبيرة في ظل كثرة الديون ورغبة النادي في ضم صفقات جديدة، وصرف مستحقات اللاعبين، بالتأكيد المسئولية كبيرة على المجلس".

وأضاف: "منتخب مصر الأوليمبي ضد الدومينيكان كانت متكافئة، والتغييرات كانت متأخرة وكان من الوارد أن يحقق أي فريق الفوز، ومحمد النني كان أكثر لاعب مؤثر في المستطيل الاخضر، وقدم مستوى رائع مع المنتخب، بينما باقي اللاعبين كانوا في حالة "خضة".. بينما بعض اللاعبين شاركوا رغم ابتعادهم عن اللعب مع أنديتهم".

وأكمل: "زيزو عليه آمال كبيرة، وتوليفة الفريق نفسها لم تساعده، ولم نستفد بالكرات الثابتة في اللقاء، واتمنى ان يتغير التشكيل في اللقاء المقبل".

وأتم: "توقعاتي.. الزمالك سيتعادل مع بيراميدز، والأهلي يفوز على المصري بفارق هدف".

