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أحمد جودة - القاهرة - وجه سيد عبدالحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق رسائل خاصة للمغربي محمد الشيبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بعد ما حدث منه مع حسين الشحات.

سيد عبد الحفيظ يوجه رسائل خاصة للشيبي

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لازم نعرف الأجابة على الأسئلة دي هو الشيبي قبل اعتذار حسين في الملعب؟ وبعد ذلك اتبعت اجراءات قانونية ضده وتداخله معه كان بهدف الأذي وليس تهور!".

وتابع: "محمد الشيبي بعد الطرد كان يريد التطاول مستمر بينهم وحاول الذهاب إليه وهذا لا ينفي غلط حسين الشحات واللي هو كان غلط جدا وهل انتا متسامح ام شخص شايل منه؟".

واختتم حديثه: "معنديش مشكلة مع أي حد يشيل من التاني والعقوبات التي صدرت لم تشمل أشياء هامة وهذا ليس بسبب تقرير مراقب المباراة وعندما حدثت المشادة بينهم سابقا لم يذكر ولم يكن هناك مراقب بالأساس".

