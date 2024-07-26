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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة، على رغبة النادي في التعاقد مع لاعب ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، مؤكدًا أنه نجم عالمي وإضافة لأي فريق ينضم لصفوفه.

نادي القناة: نرغب في التعاقد مع ميدو فهو مثل صلاح

وكان ميدو قد تحدث في تصريحات سابقه له عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه سيعود للملاعب في الدوري المصري كلاعب بالموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية، مضيفًا إنه لم يعتزل ولكنه حصل على اجازة لمدة 10 سنوات وحصل على الكثير من الخبرات خلالها.



وقال محمد خطاب في تصريحات تليفزيوينة عبر قناة "صدى البلد": "أحمد حسام ميدو نجم عالمي بالنسبة لنا، حيث أنه يعتبر مثل محمد صلاح وسيكون له مردود فنني أو اقتصادي أو تسويقي، وهذه إضافة كبيرة لنا".

وتابع: "عندما صرح ميدو بعودته للملاعب، بالنسبة لي كمدير تعاقدات متواجد في السوق هو لاعب متاح، وهو قيمة رياضية كبيرة وإضافة كبيرة للنادي".

واختتم: "لدينا رغبة شديدة في التعاقد مع ميدو، وسنتقدم بعرض رسمي له، وحصلنا على موافقة من أحمد العجوز المدير الفني، وسنرى استراتيجية ميدو الفترة المقبلة وسيكون هناك جلسات تجمعنا به".