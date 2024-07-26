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أحمد جودة - القاهرة - كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح يمر بفترة إعداد كاملة، وهذا شبه مستحيل لأغلب لاعبي الريدز.

آرني سلوت: لحسن الحظ يحظى صلاح بفترة إعداد كاملة

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس الودية، قائلا: "من المفضل لكل لاعب أن يمر بفترة تدريبية كاملة، ولكن هذا شبه مستحيل لأغلب لاعبي الريدز".

واضاف: "هناك العديد من اللاعبين خاضوا اليورو وبطولات أخرى، أعتقد أنه في الوضع المثالي كل لاعب يريد أن يكون يخوض فترة تحضيرية كاملة، ولكن لسوء الحظ، يكاد يكون هذا مستحيلًا بالنسبة لمعظم اللاعبين في الوقت الحالي".

وتابع: "نحن نلعب العديد من البطولات الأوروبية وغيرها من أنواع البطولات، ولكن أعتقد أنه في الوضع المثالي، يرغب كل لاعب في خوض فترة إعداد مناسبة للموسم الجديد".

واستكمل: "يتمتع محمد صلاح بفترة إعداد كاملة للموسم الجديد، وهذا لحسن حظه،، وهذا لا يتمتع به العديد من اللاعبين الآخرين، ولكن هذا هو الوضع في هذه الأيام".

