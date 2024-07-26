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أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، تفاصيل تفاوض الفريق من أجل ضم ثنائي الأهلي عمرو السولية وأحمد القندوسي، مؤكدًا على فتح التفاوض مع مهاجم الزمالك رافضًا الإفصاح عن اسمه.

مدير تعاقدات السويحلي الليبي.. ثنائي الأهلي على رادار الفريق

وقال الترهوني في تصريحات تليفزيوينة عبر برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي الرياضي، على قناة "أون تايم سبورتس 2": "بالفعل تواصلنا مع الأهلي من أجل ضم اللاعب والنادي لكن تأخرنا حيث تم إعارة القندوسي لنادي سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "نحن حاليا على غرار فتح المفاوضات مع الأهلي وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الأمر، لضم الثنائي إلى الفريق الليبي".

واختتم: " فعليًا كان هناك اتصال مع وكيل عمرو السولية، ونحن في مفاوضات مع اللاعب الآن، هناك رغبة كبيرة الآن على اتمام الصفقة، ونقوم بالتفاوض مع مهاجم نادي الزمالك من أجل ضمه غير سيف الجزيري".

