نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن سيؤكد لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "قريبا" في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في وقت يلتقي الجانبان لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة: "نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الأمر سيتطلب، كما دائما، بعض القيادة، بعض التسوية وجهدا لتحقيق ذلك. سيكرر الرئيس لرئيس الوزراء نتنياهو حاجتنا إلى بلوغ ذلك، وحاجتنا إلى بلوغه قريبا".

وبدوره صرح نتانياهو خلال لقائه بايدن للمرة الأولى في البيت الأبيض: "أود ان اشكرك على خمسين عاما في الخدمة العامة وخمسين عاما من دعم دولة إسرائيل، وإنني اتطلع إلى اجراء محادثات معك اليوم والعمل معك في الأشهر المقبلة".

أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق من اليوم أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" في مراحلها النهائية ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل.

ويضغط بايدن لإقناع إسرائيل و"حماس" بالموافقة على اقتراحه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة على ثلاث مراحل، وهو أمر سيكون بمثابة إنجاز مؤكد للديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما والذي تخلى عن محاولة إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الأسبوع وأيد كامالا هاريس. وقد يكون ذلك أيضا بمثابة نعمة لهاريس في سعيها لخلافته.