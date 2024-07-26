خالد النبوي ينتهي من تصوير مسلسله الجديد "سراب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكمل المخرج أحمد خالد تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سراب"، استعدادًا لعرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل يتألف من 10 حلقات ويستند إلى مسلسل "Seven Types of Ambiguity" الذي عُرض لأول مرة في عام 2017 على مدار 6 حلقات.

تفاصيل مسلسل السرب

وقد استقر صناع مسلسل النجم خالد النبوي الجديد على اسم "السرب" أن يكون هو الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم " حالة إنكار"، وقد بدأ فريق العمل في تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في الموسم الشتوي المقبل

مسلسل سراب تدور في إطار اجتماعي، ويعمل خالد النبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.