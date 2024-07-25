نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| أمير هشام: لاعبو الزمالك رفضوا التدريب بسبب المستحقات وشبانة: كولر طالب الأهلي بسرعة حسم الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الخميس 25- 7- 2024.

أمير هشام يكشف سبب تحويل اللوزي للتحقيق على عكس مصورة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد اللوزي مصور مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري، تم تحويله للتحقيق بسبب احتفاله خلال مباراة الفريقين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البعض تساءل لماذا تم تحويل اللوزي للتحقيق، فيما لم يتم تحويل مروة أحمد كبير المصورين في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر".

وأضاف أمير هشام: "مروة أحمد لم تتحول للتحقيق بسبب أنه بعد واقعتها، تم عقد اجتماع في التلفزيون المصري، وتم التأكيد على المصورين عدم تكرار هذا الأمر وأصبح هناك تعميم بأنه في حال تكرار الأمر سيتم تحويل الفرد للتحقيق، ولكن لم تخضع مروة للتحقيق بسبب إنه ا الواقعة الأولى".

واختتم: "بعد حدوث هذا الاجتماع وظهر احتفال اللوزي انطبق عليه خضوعه للتحقيق لهذا السبب".

أسامه غنيم: شريف إكرامي كان الدعم الأول قضية رمضان صبحي واللاعب من حقه طلب تعويض

أكد أسامة غنيم رئيس لجنة المنشطات السابق، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كان الداعم الأول في قضية رمضان صبحي زميله بالفريق.

وتابع غنيم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "شريف إكرامي كان يساعد اللاعب بشكل كبير جدًا بجانب ناديه الذي كان يؤمن ببرأة لاعبه".

وأضاف أسامه غنيم: "رمضان صبحي من حقه رفع قضية تعويض ضد المنظمة التي تسبب في إيقافه دون دليل واضح، والتي تسببت في إيذائه نفسيًا وفنيًا".

أمير هشام: لاعبو الزمالك رفضوا التدريب بسبب المستحقات قبل وعد شيكابالا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضوا خوض التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بيراميدز بسبب المستحقات المتأخرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعبين شعروا بالغضب من الوعود الكثيرة التي تلقوها وطلبوا من عبدالواحد السيد عقد جلسة مع حسين لبيب قبل المران".

وأضاف أمير هشام: "هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقات من 6 أشهر وحصلوا على وعد بصرفها عقب مباراة بيراميدز، وبالتالي خاضوا المران بشكل طبيعي وشيكابالا تعهد للجميع على حل الأزمة وعدم تكراراها مرة أخرى".

بشير التابعي يشيد بمحمد عبد المنعم

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، ان محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي يمتلك مقومات جيدة للغاية، ويستحق الاحتراف في أوروبا، واستعاد أيضا مستواه بشكل واضح بعدما ابتعد عن الأداء الجيد في بعض اللقاءات المحلية خلال الموسم الحالي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من المفترض أن يكون هناك دور كبير لـ محمد بركات مع المنتخب الاوليمبي، وتسهيل كافة المعوقات، وتسهيل كافة الأمور من ضم لاعبين فوق السن، وتوفير معسكرات ومباريات ودية.. لكنه كان بعيدًا طوال الوقت".

وأضاف: "كان من المفترض تجهيز أجندة للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة وخوض مباريات ودية خلال الاجندة الدولية، ولكن لم يكن هناك دور لـ اتحاد الكرة في هذه الأمور، ولم يحظى الفريق بالدعم الكافٍ، والمفترض أن من يعمل في اتحاد الكرة يُحقق الاضافة الفنية، المنظومة كلها بعيدة عن تقديم أي جديد، هناك نجوم بالاسم فقط وليس بالفعل".

وتابع: "روجيرو ميكالي كان الجميع يشيد به، ولكن بعدما حدث خلال المرحلة الأخيرة فأعتقد أنه سيرحل عن مصر، بعد اولمبياد باريس".

شبانة: كولر طالب الأهلي بسرعة حسم الصفقات لهذا السبب.. ومدافع زد ينتظر حسم موقفه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب لجنة التخطيط بسرعة التعاقد مع المهاجم الجديد، مشيرا إلى أن المدرب طالب بضرورة وجود اللاعبين الجدد في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم تحت قيادة كارلوس برينجر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "برينجر الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي قام بتجهيز اللاعبين المستبعدين أو العائدين من الإصابة، وهو من أسرار سرعة ظهور اللاعبين في تشكيلة الأهلي بعد العودة من الإصابة".

وأضاف: "مارسيل كولر طالب إدارة الأهلي يريد ضم جناح ومهاجم بالإضافة لـ بن رمضان وعطية الله، في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم للموسم الجديد، بخلاف تجهيز اللاعبين الحاليين في الفريق، خصوصا في ظل استمرار الموسم الحالي حتى الآن".

وواصل: "لازال ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش محل اهتمام من الأهلي وأيضا الزمالك يفكر في إسماعيل".

واكمل: "الأهلي أبلغ محمد إسماعيل بأنه ينتظر حسم ملف التعاقد معه من جانب المدير الفني مارسيل كولر والذي يختار اللاعبين بعناية شديدة".

شبانة لـ لاعبي الزمالك: "أنتم مين عشان تتمردوا على النادي".. ونصيحة لـ حسين لبيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يجب عليه عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كل الحقائق والوضع المالي للنادي منذ تولي المجلس الحالي المسئولية، مشيرًا إلى أن النادي لديه التزامات كبيرة، وهناك ديون مستحقة لبعض المؤسسات والجهات.

وقال شبانة عبر بوكس تو بوكس: "لو كنت مكان لبيب، سأقوم بعقد مؤتمر صحفي، لتوثيق كل الأمور بدقة، وأن يتم الاعلان عن وجود مخطط واضح، وتنفيذه خلال مدة زمنية معينة، خصوصا أنه من الصعب اصلاح كل الأمور في عام واحد فقط".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لمخطط معين من أجل بناء فريق الكرة، والبداية تكون بابرام 4 صفقات جديدة تليق بنادي الزمالك وبشخصية الفريق، يجب توضيح كافة الحقائق للجماهير، وجمهور الزمالك يقدر ناديه ويدعمه بقوة".

وزاد: "الزمالك أصبح يحصل على قروض من أجل تسديد الديون وهذا أمر ليس معقول، ولذلك أرى أن موقف لاعبي الزمالك مخزي، بدلا من الوقوف مع ناديهم يقومون بالتمرد، الزمالك هو من يصنع اللاعبين، ولا يوجد لاعب يصنع النادي".