نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بنفيكا على أعتاب باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن اقتراب باريس سان جيرمان الفرنسي من حسم صفقة البرتغالي جواو نيفيز نجم بنفيكا البرتغالي في فترة الميركاتو الصيفي.

باريس سان جيرمان يفكر في جواو نيفيز

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن تفكير باريس سان جيرمان في التعاقد مع نيفيز يأتي في إطار سعي الإدارة الباريسية لدخول الموسم المقبل بأقوى تشكيلة مُمكنة.

وأكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان بات قريبًا من إتمام الاتفاق وأن دورة جديدة من المفاوضات تم عقدها اليوم في أجواءٍ إيجابية ويرغب باريس سان جيرمان في إنهاء جميع الأمور في الأسبوع المُقبل.

وأفاد فابريزو رومانو بأن عرض باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيفيز يتضمن مُقابلًا ماليًا يبلغ قدره 70 مليون يورو بالإضافة لإشراك لاعبين في الصفقة مثل ريناتو سانشيز.

وأوضح فابريزيو رومانو أن نيفيز يبلغ من العُمر 19 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط وينتهي عقده مع بنفيكا في يونيو 2028.

وألمح فابريزيو رومانو أن نيفيز كان قد تم تصعيده للفريق الأول لبنفيكا في يناير 2023 ومنذ ذلك الحين خاض 75 مُباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ولفت فابريزيو رومانو أن نيفيز خاض 9 مُباريات مع مُنتخب البرتغال الأول على الصعيد الدولي.