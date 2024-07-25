نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم هوليود يقدم عرض مثير لصلاح.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر نجما هوليوود هيو جاكمان ورايان رينولدز، شدة إعجابهما بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك أثناء الترويج لفيلهما الجديد "ديدبول & وولفرين".

وكان النجمان متواجدان في لعبة من أجل اكتشاف لاعبي الدوري الممتاز، التي تشبه كثيرًا بطليفيلم "Deadpool & Wolverine"، حيث حصل هيو جاكمان على محمد صلاح.

وتحدث جاكمان، في مقطع فيديو نشره حساب البريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس: "إنه أمر رائع جدًا أن يتم ذكر اسمي في نفس الجملة مع صلاح، لقدت شاهدتك في مباراة أمام كريستال بالاس وأرى أنك رائع وعظيم، أرجوك رد على رسائلي الخاصة".

وتابع ريان رينولدز حديثه عن صلاح، قائلًا: "مرحبًا، أنا ريان رينولدز، رئيس نادي ريكسهام (الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، يا مو، سيتم الترحيب بك بحرارة إذا جئت إلى استاد "ريسكورس" في شمال ويلز، فكّر في الأمر".

وجدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول، سوف ينتهي في صيف 2025، ولا توجد أي مؤكدات على استمرار اللاعب مع الريدز، أم الانتقال إلى أي نادٍ أخر.