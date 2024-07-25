نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024/25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد عشاق السعودية عن موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024/25 بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.
وأعلنت رابطة الأندية السعودية عن بدء الموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين التعاون والفيحاء مساء الخميس في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.
أبرز مواعيد الجولة الأولى
النصر ضد الرائد 9:00.
23/8 الأهلي ضد العروبة 9:00.
24/8 الاتحاد ضد الخلود 7:10.
الهلال ضد الأخدود 9:00.
الشباب ضد الاتفاق 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قنوات SSC على الأقمار الصناعية
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.