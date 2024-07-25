موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024/25

وأعلنت رابطة الأندية السعودية عن بدء الموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين التعاون والفيحاء مساء الخميس في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012