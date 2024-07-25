نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الإنجليزية عن موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 بمشاركة مانشسترسيتي ويونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام. أبرز مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الجمعة 16/8 مانشستريونايتد ضد فولهام 10:00. السبت 17/8 ليفربول ضد ايبسويتش 2:30. آرسنال ضد ولفرهامبتون 5:00. الأحد 18/8 مانشسترسيتي ضد تشيلسي 6:30. الاثنين 19/8 توتنهام ضد ليسترسيتي 10:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.