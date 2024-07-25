الرياضة

موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الإنجليزية عن موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 بمشاركة مانشسترسيتي ويونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

أبرز مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الجمعة 16/8 مانشستريونايتد ضد فولهام 10:00.

السبت 17/8 ليفربول ضد ايبسويتش 2:30.

آرسنال ضد ولفرهامبتون 5:00.

الأحد 18/8 مانشسترسيتي ضد تشيلسي 6:30.

الاثنين 19/8 توتنهام ضد ليسترسيتي 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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