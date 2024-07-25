نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الجولة الأولى لـ " صعود الهضبة " غدًا بالطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا بمحافظة الطائف، الجولة الأولى من بطولة صعود الهضبة ضمن منافسات تويوتا 2024م، التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وتعود بطولة "صعود الهضبة" هذا العام بحلة جديدة وبتنافسية وإثارة أكبر، إذ ستقام في أكثر من مدينة حول المملكة، وستمر بمختلف التضاريس والأجواء، وتتضمن عدة بطولات في مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية وهي: الراليات، الدراق، الأوتوكروس، الدرفت، كسر الزمن، صعود الهضبه، الكاترنج.

ويتضمن مسار محافظة الطائف الذي يقع على عقبة المحمدية بالشفا، مناطق تتزايد فيها سرعات السيارات عن الجولات السابقة، مما يزيد بذلك قوة المنافسات الشيقة والمليئة بالتحديات