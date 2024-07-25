محمد مصطفى بكري: كنبة حبشي يعبر عن مشاكل الشباب في طابع كوميدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المخرج محمد مصطفى بكري لاستكمال تصوير أول أعماله التلفزيونية مسلسل بعنوان «كنبة حبشي» والذي بدأ تصويره منذ فترة.

أبطال مسلسل كنبة حبشي



المسلسل بطولة: كريم عفيفي، محمد ثروت، ملك قورة، أحمد التهامي، توني ماهر، إبرام سمير، ياسر الطوبجي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف نور مهران، ومن إنتاج: إبراهيم الصاوي وعماد الحساني.

تصريح محمد مصطفى حبشي



وصرح محمد مصطفى بكري أن مسلسل «كنبة حبشي» هو فانتازيا كوميدية عبارة عن 15 حلقة منفصلة متصلة، وكل حلقة تناقش مشكلة بتواجه البطل «كريم عفيفي» في تحقيق طموحه وأحلامه، ولكن الظروف دائما عكس ما يرغب، لذلك فالعمل يعكس مشاكل الشباب، ولكن في إطار لايت كوميدي.



وأضاف محمد مصطفى بكري أنه قرر مع شركة الإنتاج ان يستعينوا بمجموعة من ضيوف الشرف لإثراء العمل، وأشار إلى أنه أنهى تصوير 40% من مشاهد المسلسل، ويسابق الزمن لاستئناف التصوير ليتم عرضه خلال الأشهر القادمة.



الجدير بالذكر أن المخرج محمد مصطفى بكري هو أحد أهم مخرجي الإعلانات في مصر، وأخرج العديد من الأفلام القصيرة أبرزها فيلم «دنيا ودين»، بالإضافة إلى الكليبات ومنها: كليب «سكة الأيام» لمجدي سعد و«منهم لله» لمحمد الريفي.