تعرف على موعد ومكان العرض الخاص لفيلم الملحد

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر المنتج أحمد السبكي تنظيم عرض خاص لفيلمه الجديد الملحد، بحضور صناع وأبطال الفيلم وعدد كبير من محبي السينما، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

موعد ومكان العرض الخاص لفيلم الملحد

وسيقام العرض يوم الأربعاء، 14 أغسطس، 9 مساءًا، داخل أحد أكبر المجمعات السينمائية في أكتوبر، ويعرض بتصنيف عمري+16 للكبار فقط.

بوسترات فيلم الملحد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الرسمي تمهيدًا لطرح التريلر خلال الأيام المقبلة، وتصدر الفنان أحمد حاتم البوستر الدعائي الأول للعمل، مما أثار حماسة الجمهور لمتابعة هذا العمل المنتظر، وتصدر "حاتم" البوستر الرسمي بمفرده، ومن حوله ساد الخراب والدمار في المنطقة التي ظهرت في البوستر، وكان يحمل في يده كتابا ولم تضح ملامح وجهه، حيث جاء بالخلف.

سبب تأجيل فيلم الملحد

سبق، كشف الفنان أحمد حاتم عن سبب تأجيل طرح فيلم الملحد فى دور العرض السينمائية حتى الآن قائلا في تصريحات إعلامية، إن تأجيل طرح فيلم «الملحد» يرجع إلى أسباب رقابية، ولكنها انتهت، ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم الملحد

فيلم «الملحد» إخراج ماندو العدل ويتقاسم بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا وصابرين وتارا عماد ونجلاء بدر ومن تأليف إبراهيم عيسى وموسيقى تصويرية راجح داود.

قصة فيلم الملحد

يتناول الملحد قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، انتشار ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

وكان تحدث عدد من الفنانين المشاركين في فيلم الملحد عن تفاصيله مشيرين إلى أهميته والفكرة التي تدور حولها مؤكدين أنه يناقش عدد من القضايا الهامة أهمها فكرة التطرف الديني، ومن المتوقع أن ينال فيلم الملحد إعجاب عدد كبير من المشاهدين الذين سيحرصون على مشاهدته خاصةً وأن الشركة المنتجة للفيلم قامت بحملة دعايا وإعلان كبيرة للفيلم لجذب الجمهور عليه وإخبارهم معلومات أكثر عنه.