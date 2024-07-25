تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم نجم الإسماعيلي عمر الساعي خلال الموسم المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 10:29 مساءً - كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي للحصول على خدماته في الموسم المقبل، بعدما وافق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ضم اللاعب خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر، أن عمر الساعي أخطر مسئولو الإسماعيلي برغبته في الرحيل للقلعة الحمراء ، وشدد المصدر على أن إدارة الإسماعيلي طلبت مليون دولار لبيع اللاعب للأهلي بجانب الحصول على 20% من إعادة بيع اللاعب على أن يكون للإسماعيلي الأولوية في استعارة لاعبي الأهلي .

ويتجه مسئولو النادى الإسماعيلى للموافقة على رحيل عمر الساعي بنهاية الموسم الجاري للعرض الأعلى سعراً، بسبب عدم قدرة النادى على حل أزمة الديون المتراكمة والتى باتت تهدد إيقاف القيد مجدداً.

وبات هناك اتفاق شبه سري فى مجلس الإسماعيلى على بيع لاعبين من صفوف الفريق الاصفر لحل أزمة الغرامات الموقعة على النادى، ولكن فى تكتم شديد حتى نهاية الموسم خوفاً من الغضب الجماهيري المتوقع.

وأخطر الساعي مسئولى ناديه بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مسئولى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبلغهم اللاعب بأنه لم يتحدث فى أي تفاصيل مع مسئولى القلعة الحمراء قبل التعرف على القرار النهائى لإدارة القلعة الصفراء.