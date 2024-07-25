غدًا.. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين " باريس 2024 "

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أحمد جودة - القاهرة - تفتتح دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين، غدًا على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب الرئيس، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والعديد من رؤساء دول العالم.

ويمثل المملكة في دورة " باريس 2024 " التي تقام في الفترة من 26 يوليو الحالي وحتى الـ 11 من أغسطس المقبل، 10 رياضيين في أربع منافسات، وهي قفز الحواجز، والتايكوندو، وألعاب القوى، والسباحة