محافظ سوهاج يتابع انتظام سير العمل بالمواقف ومحطات البنزين والمخابز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 05:30 مساءً - تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، انتظام حركة المرور وسير العمل داخل مواقف السيارات ومحطات البنزين، والمخابز، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين و السولار اعتباراً من اليوم الخميس.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلقى أي بلاغات حتى الآن، مشيرا إلى انتظام سير العمل بجميع المرافق، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتكثيف الجولات الميدانية؛ لمتابعة الموقف ومواجهة أية طوارئ .

أصدر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الخميس، قرارا لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة 10 % زيادة للسرفيس داخل المدينة و 15% للخطوط الطويلة يبن المراكز والقرى والمحافظات عن تعريفة الأجرة السابقة.

وقال محافظ سوهاج، إن القرار جاء عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 و 12:25 جنيه للتر البنزين 92 و 13.75 جنيه للتر البنزين 95 و 15:95، وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 11:50 جنيه / لتر.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة.

وناشد " سراج " المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) ، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة (01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.