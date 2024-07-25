انهيار أرضي بإثيوبيا يودى بحياة 257 شخصاً .. وتوقعات بارتفاع الأعداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 07:32 مساءً - قالت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية في ولاية جنوب إثيوبيا ارتفع إلى 257 شخصاً، وقد يصل في الأيام المقبلة إلى نحو 500 قتيل.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الخميس، إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري ارتفع إلى 257 شخصاً.

انهياران أرضيّان في منطقة جوفا الجبلية

ووقع انهياران أرضيّان في منطقة جوفا الجبلية بولاية جنوب إثيوبيا، يوم الاثنين، في أعقاب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل ودفن المئات تحت أكوام من التراب، في حين تضاءلت فرص العثور على ناجين، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الوفيات وقعت بسبب الانهيار الأرضي الأول، تلاه انهيار أرضي ثانٍ أدى إلى مقتل أشخاص كانوا يحاولون إنقاذ الناجين.

حصيلة الضحايا من المتوقّع أن ترتفع

وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن التقديرات تشير إلى أن حصيلة الضحايا من المتوقّع أن ترتفع لتبلغ نحو 500 قتيل.

وتعدّ الانهيارات الأرضية أمراً شائعاً خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، والذي يبدأ في شهر يوليو ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الشهر الماضي إن "الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أدت إلى نزوح آلاف الإثيوبيين في الأشهر الأخيرة".