العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة رهينة من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أعلنت سلطات كيبوتس نير عوز، مساء الأربعاء، في بيان أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثة مايا غورين التي كانت محتجزة رهينة في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".

وأوضح البيان أن الجيش استعاد جثة الرهينة مايا غورين (56 عاما) خلال عملية عسكرية في غزة يوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي خطفت واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ردت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة "بالقضاء" على حركة حماس، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39145 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.