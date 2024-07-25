العالم اليوم - اتحاد جدة يضم الفرنسي موسى ديابي من أستون فيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 01:21 صباحاً - أعلن اتحاد جدة المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو قصير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي للإعلان عن التعاقد مع ديابي، إذ عرض طائرة خاصة تحمل صورة النجم الفرنسي مع تعليق "في طريقها إلى الوجهة النهائية، وعلى متنها نمر جديد".

كانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن اللاعب الفرنسي قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح، يوم الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى "العميد".

وأصبح ديابي ثالث لاعب ينضم إلى "العميد" بعد الجزائري حسام عوار الذي انضم إلى الفريق الأسبوع الماضي ومعاذ فقيهي.