أحمد فهمي ضيف الحلقة المقبلة من برنامج "بيت السعد"(فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد فهمي، يوم الأربعاء المقبل، ضيفا في برنامج "بيت السعد"، مع عمرو وأحمد سعد، والمذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "إم بي سي" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البرومو التشويقي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:" انتظرونا في حلقة نار الأربعاء المقبل مع النجم أحمد فهمي ١١ مساءً بتوقيت السعودية".

آخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو فيلم "عصابة المكس"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا، منذ بداية عرضه بالسينمات، حيث تصدر االمركز الثالث في قائمة الإيراد اليومي في شباك التذاكر.

أبطال وصناع فيلم "عصابة المكس"

ويشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة المكس"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.