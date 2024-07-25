يسرا: اتحاربت كتير.. وأول مرة اشوف أبويا كان عندي 5 سنين

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة يسرا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج بيت السعد، والذي يقدمه الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد من خلال قناة ام بي سي.

وكشفت يسرا عن اسمها الحقيقي وبدايتها الفنية وعلاقتها بوالدها، وغيرها من الأمور.

تصريحات يسرا عن زيجاتها

وقالت:" قسوة أبويا عليا مأثرتش على نظرتي للراجل، وعمري ما تصورت أن كل الرجالة زي أبويا، أنا اتجوزت مرتين، المرة الأولى متوفقتش لأن مكناش نعرف بعض كفاية ومكنش جواز ناجح بصراحة، والجوازة التانية خالد جوزي ربنا يديمه يارب وبحبه جدا، واحنا نعرف بعض وعمرنا 7 سنين".

وأضافت:" علاقتي بيه علاقة صحاب مش زوج وزوجة، وفي الأول مأعلناش جوازنا لأن صالح سليم كان عيان، ومش صحيح أنه مكانش موافق على جوازنا، دا هو اللي مربيني وكان صاحب خالي وأمي، والكلمة الوحيدة اللي قالها صالح سليم لابنه الست دي نجمة هتستحمل نجوميتها ومتقرفهاش خدها، مش هتستحمل سيبها في حالها".



وتابعت:" اسمي الحقيقي اللي في شهادة الميلاد يسرا واسم الدلع اللي في البيت كان سيفين وأنا عمري ما عرفت أن دا اسمي إلا وأنا عندي 19 سنة لدرجة أن أنا شهاداتي كلها سيفين، ودا اسم تركي ومعناه الوردة اللي مش بتموت".

وأشارت:" لما يوسف شاهين في يوم نقاني في حدوتة مصرية، وأنا كنت بموت فيه، وأول لما شوفته قولتله أنا بحبك أوي قالي عندك ذوق ومكنتش متصورة أن ممكن تجيلي فرصة معاه، وكان دايما يقول عني، أنا أخدتها نجمة معملتهاش نجمة".

آخر أعمال يسرا السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال يسرا،فيلم شقو والذي شاركت خلاله بظهور خاص مع عمرو يوسف، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

شقو شارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن، فيما ظهر أحمد فهمي ضيف شرف بالعمل، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

