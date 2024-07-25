بعد طرحها.. تعرف على كلمات قلبي الشقي لكريم محسن

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح اليوم المطرب كريم محسن أحدث أغنياته بعنوان "قلبي الشقي "، وذلك من خلال حسابه على يوتوب وجميع حساباته على السوشيال ميديا.

تفاصيل أغنية قلبي الشقي

والأغنية من ‎كلمات: أحمد المالكي

‎ألحان: كريم نيازي

‎توزيع: شادي ديڤيد

‎ميكساج وماسترينج: ماهر صلاح.



كلمات أغنية قلبي الشقي

الحقي دانا قلبي الشقي عقل خلاص وتصدقي خلاني اغير مبدئي وعينيكي قدرو عليه الناس شافوني استغربو من أمتي حد بيعجبه مين دي اللي جتله تكهربه طب هي عملت ايه دي معجزة ملهاش تفسير وموضوع مايجيش عالبال حياتي كده أجمل بكتير واديني قلبي طلع شغال جميله قوي مش بتهزري عارفه تأثري بعيون جباره ومشكلتي فيوم ماوصلتي دي خلصتيها بكل شطاره ندهتيلي وجيت بإشاره وحبيت الدنيا كمان بقي أنا عيشت العمر ده كله وسايب أحلي سنين فايتاني معاكي هنا بالعشرة بصمت خلاص حرمت أعيش وحداني لو العمر بيرجع تاني أنا هاحبك برضه زمان الحقي دانا قَلْبِي الشَقِيّ عَقَلَ خَلاص وَتَصْدُقِي خَلّانِي أُغَيِّر مَبْدَئَيْ وعينيكي قدرو عَلَيهِ شوفتي النصيب إزاي رضي ومعاكي قلبي خلاص هدي من يوم ماجيتي بتأكدي إن إنتظاري كان مفيد إزاي معاكي مابقيتش انا والفرح جالي وقعد هنا الله عليكي متمكنه إنتي اللي قربتي البعيد



آخر أعمال كريم محسن

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن أغنية "خربانة خربانة" وهى من كلمات: سارة فرج

ألحان: محمد مصطفي ملك

توزيع: محمد مجدي

ميكس وماستر: محمد مجدي.