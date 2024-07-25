حنان مطاوع تتجهز لمسلسل تقاطع طرق

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت حنان مطاوع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان تقاطع طرق، تواصل حاليًا التحضير للمسلسل، هو ضمن أعمال الـ Off Season، تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

حنان مطاوع: كتبت وصيتى منذ صغرى وفترة مرضى كانت صعبة

سبق، قالت الفنانة حنان مطاوع خلال حلولها ضيفة فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة ON: "فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي انهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط، وأنا بالمناسبة كنت قد كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي، فأنا متمسكة بالحياة بسبب أماليا.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، تنتظر حنان مطاوع تحديد موعد عرض مسلسلها الجديد هابي هالوين، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده، ظهرت ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل جولة أخيرة من بطولة أحمد السقا، وقدمت خلاله شخصية طليقة السقا، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في يناير عبر منصة أمازون العالمية.

اخر أعمال حنان مطاوع

وكان اخر أعمال حنان مطاوع هو صوت وصورة، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا والظواهر الهامة في المجتمع منها الذكاء الاصطناعي وعالم السوشيال ميديا، مكون من 30 حلقة، ومن بطول حنان مطاوع، صدقي ضخر، وليد فواز، عمرو وهبة، ناردين فرج، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ورامي الطمباري، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

غياب حنان مطاوع عن رمضان 2024

وأيضا كانت حنان مطاوع قد غابت عن دراما رمضان الماضي 2024، بعدما نافست في موسم 2023 بمسلسلين هما سره الباتع الذي جمعها بـ أحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف، ومسلسل وعود سخية من بطولتها، والذي ضم سلوى خطاب، محمد رضوان، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، تنتظر حنان مطاوع عرض فيلم هابي بيرزداي مع نيللي كريم خلال الفترة المقبلة، تظهر حنان به ضيف شرف، والعمل من تأليف وإخراج سارة جوهر.