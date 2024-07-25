أخبار اليمن : استئناف الرحلات من مطار صنعاء

استئناف الرحلات من مطار صنعاءأعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء، استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء ابتداء من يوم غدٍ الخميس بواقع ثلاث رحلات يومية.

وقالت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في بيان، انه تم جدولة الرحلات الجوية من وإلى صنعاء - عمان والعودة بعد أن تم جدولتها بواقع ثلاث رحلات يومياً تنفيذ للاتفاق الذي تم بين صنعاء والرياض.

وثمن البيان الجهود التي بذلتها القيادة الثورية والسياسية في فتح مطار صنعاء الدولي للوجهات الهامة التي ستعمل على تخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى فتح البيع للتذاكر المخفضة لمختلف الدرجات عبر مكاتب اليمنية وكذلك مكاتب السفر في العاصمة صنعاء ابتداء من اليوم.

ولفتت إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى أن الوجهات الخاصة بمصر والهند يتم العمل عليها حاليا ًوسيتم الإعلان عنها قريباً بعد استكمال الترتيبات الفنية للتشغيل.

هذا وقد اتفق اليمن والسعودية أمس لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية، ونص الاتفاق على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.