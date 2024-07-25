العراق يصعق أوكرانيا في مفاجأة أولمبية
استهل المنتخب العراقي مشواره بالفوز على أوكرانيا بنتيجة 2 - 1 في المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الأربعاء.
سجل هدفي "أسود الرافدين" أيمن حسين من ركلة جزاء، وعلي جاسم في الدقيقتين 57 و 75 ، فيما سجل لمنتخب أوكرانيا فالنتين روبشينسكيي في الدقيقة 53.
ووضع المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط في رصيده ليتشارك مع المنتخب المغربي في صدارة المجموعة بينما تلقى المنتخب الأوكراني خسارته الأولى ليظل بدون رصيد من النقاط.
وفي نفس التوقيت، اكتسح منتخب اليابان نظيره باراغواي بنتيجة 5 - صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
سجل أهداف اليابان شونسوكي ميتو هدفين في الدقيقتين 19 و63، وشوتا فوجيو هدفين في الدقيقتين 82 و87، وريشت ياماموتو في الدقيقة 70.
وتصدرت اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما ظل منتخب باراغواي بدون رصيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يصعق أوكرانيا في مفاجأة أولمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.