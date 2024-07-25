العراق يصعق أوكرانيا في مفاجأة أولمبية

العراق يصعق أوكرانيا في مفاجأة أولمبيةاستهل المنتخب العراقي مشواره بالفوز على أوكرانيا بنتيجة 2 - 1 في المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الأربعاء.

سجل هدفي "أسود الرافدين" أيمن حسين من ركلة جزاء، وعلي جاسم في الدقيقتين 57 و 75 ، فيما سجل لمنتخب أوكرانيا فالنتين روبشينسكيي في الدقيقة 53.

ووضع المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط في رصيده ليتشارك مع المنتخب المغربي في صدارة المجموعة بينما تلقى المنتخب الأوكراني خسارته الأولى ليظل بدون رصيد من النقاط.

وفي نفس التوقيت، اكتسح منتخب اليابان نظيره باراغواي بنتيجة 5 - صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل أهداف اليابان شونسوكي ميتو هدفين في الدقيقتين 19 و63، وشوتا فوجيو هدفين في الدقيقتين 82 و87، وريشت ياماموتو في الدقيقة 70.

وتصدرت اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما ظل منتخب باراغواي بدون رصيد.