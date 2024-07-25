نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة لاعبي منتخب تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم قرعة منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

منتخب مصر لتنس الطاولة يشارك بـ8 لاعبين في أولمبياد باريس

ويشارك المنتخب المصري بـ 8 لاعبين ولاعبات وهم: “عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، خالد عصر احتياطي، بالإضافة إلى دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، ويسرا حلمي احتياطية“.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات تنس الطاولة يوم 27 يوليو المقبل وتستمر حتى العاشر من أغسطس القادم بمشاركة 172 لاعب مناصفة بين الرجال والسيدات.

وقد أسفرت قرعة لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة على الآتي:

يلتقي المنتخب المصري للرجال المصنف الـ 13 عالميًا مع نظيره منتخب تايوان المصنف السادس عالميًا في منافسات الفرق وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة.

بينما يواجه منتخب مصر للسيدات المصنف التاسع عالميًا مع نظيره منتخب الصين المصنف الأول عالميًا في منافسات الفرق وذلك في دور ثمن النهائي.

وفي فردي الرجال، يواجه عمر عصر المصنف الـ 22 عالميًا نظيره الملغاشي فابيو راكوتا المصنف الـ 154 عالميًا في دور الـ 64.

بينما يواجه محمد البيلي المصنف الـ 62 عالميًا مع نظيره البولندي ميلوز ريدزمنيسكي المصنف الـ 74 عالميًا في دور الـ 64.

وفي فردي السيدات، تلتقي دينا مشرف المصنفة الـ 28 عالميًا مع الإسبانية ماريا تشاو المصنفة الـ 68 عالميًا، في دور الـ 64.

بينما تواجه هنا جودة المصنفة الـ 32 عالميًا نظيرتها الهولندية بيرت إيرلاند المصنفة الـ 74 عالميًا، في دور الـ 64.

وفي منافسات الزوجي المختلط، يلتقي الثنائي عمر عصر ودينا مشرف مع زوجي الصين المصنف الأول عالميًا في ثمن نهائي البطولة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.