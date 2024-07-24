أخبار اليمن : 129 شهيداً و416 مصاباً في خان يونس خلال 48 ساعة

129 شهيداً و416 مصاباً في خان يونس خلال 48 ساعةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 129 فلسطينياً وإصابة أكثر من 416 آخرين، خلال 48 ساعة من العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان الأربعاء: “العدوان الإسرائيلي الجديد على مدينة خان يونس خلف 129 شهيداً و416 مصابا، منهم 100 لم يصلوا إلى المستشفيات بعد، و44 مفقوداً”.

وأضاف أن "82 عائلة تم إجلاؤها حتى الآن من مناطق التوغل، ووصلت 1350 مناشدة من عائلات محاصرة، كما قصف الاحتلال 22 منزلا مأهولا فوق رؤوس ساكنيها، وطال القصف أيضا 237 منزلا ومبنى سكنيا، في 208 غارات نفذها جيش الاحتلال بالطائرات والدبابات".

وأشار أن "جيش الاحتلال يستهدف كل شيء يتحرك على شارع صلاح الدين بخان يونس، كما يعيق عمليات التنسيق للوصول للمصابين والشهداء، مخترقا القانون الدولي بشأن الحق في الحياة والحق بإنقاذ الروح".

وأكد المكتب أن "جيش الاحتلال يكرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشان التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية بشكل يُهدد حياة مئات الآلاف من المصابين والمرضى والحوامل والأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ويعرضهم للموت".

وأدان الإعلام الحكومي استمرار "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، ونُحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات".

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل دول العالم “بوقف هذا العار وهذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل”.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و110 إصابات.