نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة الرياض يؤكد أن حديقة الملك عبدالعزيز ستكون معلمًا بيئيًا مميزًا ومشهدًا حضريًا جاذبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض، التوجيه الكريم بتسمية أحد الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة على بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز.

وأكد سموه في تصريح بمناسبة إعلان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، أن حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح عند الانتهاء من أعمال تنفيذها، إحدى المعالم البيئية المميزة والجاذبة كما ستكون مشهدًا حضريًا يجذب الأهالي والسيّاح ومنتزهًا لافتًا على المستويين الدولي الإقليمي.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن بندر، أن الحديقة بتصاميمها ستلبي متطلبات الاستدامة البيئية، لما تضمه من تصميم يراعي البيئة المحلية لتنوع الأشجار والنباتات المحلية التي ستضم أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية عالية الكثافة.

وأشار إلى أن الحديقة ستسهم في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث والغبار، إلى جانب تعزيز التصنيف العالمي للمدينة لتصبح واحدة من بين أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم.

وأبان سموه أن تصميم الحديقة التي تضم حدائق المرتفعات والسهول والهضاب والحدائق الصحراوية ستعزز التنوّع الحيوي.

ولفت سمو أمير منطقة الرياض النظر إلى أن ما تشهده المنطقة من نماء وتطور متسارع في المشروعات النوعية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- بكل ما يهم المواطن والحرص على تعزيز مكانة المملكة في شتى المجالات