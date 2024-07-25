نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفلة كفيفة تُبهر زوار مهرجان العسل بالعزف على الناي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت الطفة رتاج محمد العدواني " كفيفة " ذات الـ 15 عازفة الناي اليوم، زوار مهرجان العسل الدولي السادس عشر بالباحة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمقر جمعية النحالين التعاونية ببلجرشي.

وأوضحت الطفلة رتاج لـ (واس) أنه منذ صغرها تعزف على الناي بتشجيع والديها لها، ومع مرور السنوات أخذت عددًا من الدورات التدريبة على العزف وقراءة النوتة الموسيقية والمقامات العربية الأساسية من متخصصين في هذا المجال، آملة في مواصلة الدراسة في هذا المجال ".

الجدير بالذكر أن الطفلة رتاج زارت المهرجان وقامت بالعزف على الناي لعددٍ من المقطوعات الموسيقية، وسط انبهار شديد من مرتادي المهرجان مع توثيق عزفها وسط إعجاب بأدائها ومهاراتها بمقطوعاتها الجميلة